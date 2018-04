Quatorze órgãos públicos deixam de prestar contas ao TCE no AM

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Quatorze órgãos públicos, a maioria prefeituras municipais, não enviaram a prestação de contas do ano de 2017 ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) pela internet, dentro do prazo legal, conforme determina a lei. Os gestores já são considerados inadimplentes e deverão ser multados em R$ 2,3 mil pelo atraso, durante o julgamento da respectiva prestação.



A adimplência deste ano chegou a 96%, superando o último recorde registrado pela Divisão de Expediente e Protocolo (Diepro): o de 2015, quando houve 94% de entregas.

Prefeituras que não prestaram contas:





Alvarães, Atalaia do Norte, Caapiranga, Itapiranga, Maraã, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença e Tapauá.

As Câmaras Municipais e os órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura de Manaus entregaram 100% das prestações de contas.



Governo do Estado



Dos órgãos do Governo do Amazonas, somente a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancit) não informou como usou o dinheiro público no ano de 2017.

Conscientização e tomada de contas



Para a presidente do TCE, conselheira Yara Lins dos Santos, que prorrogou o prazo do dia 31 de março para segunda-feira (2), em virtude do feriado da Sexta-Feira Santa, e fez uma campanha de sensibilização pela entrega dentro do prazo junto aos veículos de comunicação, os números deste ano são satisfatórios e refletem a conscientização de gestores com o uso do dinheiro público. “Prestar contas do dinheiro público é um bem que o gestor faz à sociedade e pela sociedade. Ele tem obrigação de dizer como gastou o dinheiro que não é dele, mas foi confiado a ele para gerir”, afirmou a conselheira.

Ao colegiado, na manhã desta terça-feira, a presidente do TCE, comunicou que encaminhará os nomes dos inadimplentes aos relatores, para que seja efetuado o acompanhamento e posterior tomada de contas dos órgãos públicos.

Outros inadimplentes:

1-Consórcio Público de Saúde do Alto Solimões - Alto Solimões Saúde e Vida – Asavida;

2-Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual (FUNJEAM);

3-Fundo de Previdência Social do Município de Manacapuru (Funprevim);

4-Fundo Municipal de Sáude de Boa Vista do Ramos;

5-Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Lábrea (LábraPrev);

6-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto da Eva (SAAE);

7-Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancit)

Leia mais:

Robério Braga se manifesta sobre conta suja divulgada pelo TCE-AM

Professores lotam Aleam em assembleia sem o secretário da educação

Greve continua e professores não aceitam proposta de Amazonino