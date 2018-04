Professores do AM montam acampamento em frente à sede do governo

Com oito barracas e muitos cartazes, cerca de 30 professores da rede estadual montaram acampamento na frente da sede do governo do Amazonas, na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira (3). | Autor: Marcelo Cadilhe





Manaus - Com oito barracas e muitos cartazes, cerca de 30 professores da rede estadual montaram acampamento na frente da sede do governo do Amazonas, na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira (3). Um carro de som e vários veículos, com placas de protesto afixadas, estavam na via pública dando apoio aos grevistas. O acampamento deve ficar no local até o fim da greve.

De acordo com a representante do comando oeste, a professora Cristiane Baliero, os professores não reivindicam somente o reajuste da data base que está atrasada há quatro anos.

"Nós também queremos mais segurança. Precisamos que o governo olhe mais para nossa categoria. Não adianta dizer que ama e que entende a nossa luta, só isso não basta", explicou a professora.

Professores montam acampamento na sede do governo e não há previsão para saírem do local | Foto: Marcelo Cadilhe

Ainda segundo a representante, o governador Amazonino Mendes precisa entender a realidade da escola pública. Os educadores, atualmente, possuem várias funções acumuladas.

"Eu trabalho em uma escola onde preciso ser psicóloga. Eu tenho que dar atenção especial para os alunos, que enfrentam todo tipo de problema, seja dentro ou fora de casa. A última coisa que consigo ser, de fato, é professora", completou Cristiane.

Professores devem se reversar em acampamento na sede do governo | Foto: Marcelo Cadilhe







O representante do comando Centro-Oeste, professor Otto Franco, revelou que não é o desejo dos professores estarem em greve. Porém, eles precisam lutar por seus direitos para levar dignidade às suas famílias.

"Nós preparamos os alunos para a vida, não só para os vestibulares. O que nós queremos é só ter acesso a um direito nosso. O direito de trabalhar com dignidade e segurança, com um salário digno", disse Otto.

Os professores prometem se reversar no acampamento até o governador aceite a proposta de reajuste de 35% nos salários.

Representante do comando Oeste falou sobre falta de segurança nas escolas | Foto: Marcelo Cadilhe





Reunião sem secretário

Na manhã desta terça-feira (3), os professores lotaram a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), localizada na avenida Mario Ypiranga, no bairro Parque Dez, Zona Centro Sul de Manaus, para pressionar o Governo na aprovação do reajuste salarial de 35%, entre outras reivindicações. O secretário estadual de educação, Lourenço Braga, era aguardado para falar sobre as propostas do governo à categoria, porém, enviou o secretário executivo como porta-voz.

