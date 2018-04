Mais de 300 pessoas participam de manifestação contra Lula em Manaus

Manaus - Com gritos de “Lula na cadeia!”, mais de 300 pessoas realizaram um ato contra a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite desta terça-feira (3), na avenida Djalma Batista, em frente ao Amazonas Shopping, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

O ato, que pedia o indeferimento do habeas corpus do ex-presidente, foi coordenado pelo movimento "Vem Pra Rua". Os manifestantes fecharam o sentido bairro-Centro da avenida, que é uma das vias mais movimentadas da cidade.

Centenas de manifestantes ocuparam uma das faixas da avenida | Foto: Lucas Vitor Sena

Seguindo a temática nacional, os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e vestiam camisas da Seleção Brasileira de Futebol. Alguns optaram por camisetas nas cores verde, amarelo e azul.

O universitário Júlio Lins, de 21 anos, explica que, além da prisão do ex-presidente, o grupo pede também o fortalecimento das instituições da República. “Nós estamos pedindo a rejeição do habeas corpus porque ele já foi julgado em primeira e segunda instância. Ele foi condenado por unanimidade”, explicou.



“Nós queremos que daqui para a frente, o povo não tenha que dizer quem deve ser preso, mas sim a Justiça. Queremos que instituições como a Polícia Federal e o Ministério Público trabalhem com toda a sua capacidade de fazer a Lei ser cumprida, prendendo quem tem que ser preso”, completou.

Após alguns minutos de interdição da faixa, a via foi liberada com a ajuda do Manaustrans | Foto: Lucas Vitor Sena

A advogada Jorgiana Lacet, de 34 anos, participou do ato com a família. Segundo ela, o Supremo Tribunal Federal (STF) precisa ouvir a voz que vem das ruas.



“Todos os brasileiros têm sede de justiça, e a prisão do Lula é uma vitória que todos esperam”, afirmou. “Se o STF, que é a nossa Suprema Corte, não se posicionou, o povo precisa se posicionar e gritar por Justiça”.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foi acionado e retirou, com apoio da polícia, os manifestantes do meio da via. Os participantes ocuparam as calçadas dos dois lados da via e a passarela que dá acesso ao centro comercial.



Outros movimentos

Durante a manifestação, outro carro de som passou pela avenida Djalma Batista, mas no sentido Centro-bairro, também com gritos de “Lula na cadeia” e “Tamo na rua pra derrubar o PT”. O veículo liderava uma carreata.

O ato foi promovido pelo Movimento Direita Amazonas. O carro de som carregava uma faixa em apoio à Operação Lava-Jato.

Movimento no país

O ato do "Vem pra Rua" foi realizado em mais de 100 cidades brasileiras. Procuradores do Ministério Público e outros servidores da Justiça fizeram um abaixo-assinado com mais de 4 mil assinaturas no qual se posicionam favoráveis às prisões em segunda instância. As manifestações também ocorrem no exterior: brasileiros que vivem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália e no Chile também irão se posicionar contra a corrupção.

Edição: Bruna Souza

