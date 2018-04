Imagem forte: corpo é encontrado com rosto desfigurado em sítio no AM

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no km 12, da BR-174 (estrada que liga Manaus a Boa Vista), nas proximidades de um sítio, em avançado estado de decomposição. Segundo informações do tenente Mustafá, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por volta das 12h30. A vítima estava ainda com as mãos e pés amarradas por um fio de telefone e com o rosto desfigurado.

Leia também: Ex-presidiário é morto a tiros após perseguição no Mutirão

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo em avançado estado de decomposição. Há ainda a suspeita de que a vítima tenha sido morta em outro local e apenas abandonada no local. "Nossa primeira ação foi acionar o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para realizar as medidas cabíveis”, afirmou o tenente Mustafá.

A reportagem do Em Tempo entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML) porém o corpo ainda não havia sido identificado até a publicação desta matéria.

Mulher fica desfigurada após apanhar do marido

Ao se negar a dar dinheiro para o companheiro comprar drogas, uma cozinheira de 52 anos foi atacada com golpes de faca e enxada no rosto e na cabeça. O suspeito do crime, Maurício Belarmino da Silva, de 28 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) e autuado por tentativa de homicídio e violência doméstica. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4), na casa onde o casal morava, situada na rua Louro Tachi, bairro Monte das Oliveira, Zona Norte da capital.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Rua é interditada na Cidade Nova para construção de passagem de nível

Adolescente desaparecida há dois dias pode estar com namorado, diz pai

Indústria do Amazonas se recupera lentamente, diz Fieam