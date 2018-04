Governo oferece proposta de reajuste de 15,53% para professores do AM

Manaus - Professores e demais servidores da rede estadual de ensino receberam uma nova contraproposta de reposição salarial na tarde desta quarta-feira (4). Entre as propostas apresentadas pelo titular da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Lourenço Braga, está a reposição salarial de 15,53%, sendo 7,41% relativos às datas-base de 2018 e 2017, e 8,12% relativo a 2015. Também foi apresentado reajuste do auxílio-alimentação para R$ 420, que será concedido para todos os servidores das escolas, incluindo professores, pedagogos e servidores administrativos.

Na reunião, que contou com a presença da categoria que está em greve há duas semanas, Braga apresentou uma proposta de reposição salarial que, segundo ele, chega ao limite de segurança da Lei de Responsabilidade Fiscal do Amazonas (LRF).

“A LRF não permite gastos acima de 49% da receita do Estado com pessoal, incluídos aí os recursos que vêm do Fundo Nacional de Educação Básica (Fundeb). Nós estamos chegando a 47,20%, torcendo para que a nossa previsão de receita se confirme”, ressaltou.

Leia também: Greve continua: professores não aceitam proposta de Amazonino

Braga também apresentou proposta de progressão vertical para 3516 professores que, nos últimos 5 anos, completaram cursos de especialização, mestrado e doutorado, além da plenificação. Os reajustes pela progressão salarial variam entre 12% e 55%.



O secretário destacou ainda que se os gastos chegarem aos 49%, o Governo do Amazonas terá quatro meses para descer os gastos para 46,55%. “Se descermos estes gastos para essa porcentagem, teremos que demitir pessoas que estão em cargos comissionados, incluindo os próprios professores”, afirmou Braga.

A proposta do Governo também contempla auxílio-alimentação no valor de R$ 220 para os servidores lotados na sede da Seduc; a eliminação do desconto de 6% no pagamento do vale-transporte, sendo pago o valor integral; e a composição de um grupo de trabalho com o Sinteam para a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da educação.

Apreciação da proposta



O secretário de Organização do Sinteam, Cléber Ferreira, afirmou que todas as propostas apresentadas pelo Governo serão apreciadas pela assembleia geral da categoria, que ocorrerá nesta quinta-feira (5).



“Nós vamos analisar toda a proposta do Governo junto com os outros fatores envolvidos, inclusive a própria LRF. Quem vai decidir tudo isso é a assembleia geral, e queremos definir antes de segunda-feira (8), por causa da legislação eleitoral”, completou.

Manifestação

Na última terça-feira (3), com oito barracas e cartazes, cerca de 30 professores da rede estadual montaram acampamento na frente da sede do Governo do Amazonas, na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste. Na ocasião, um carro de som e vários veículos, com placas de protesto afixadas, estavam na via pública dando apoio aos grevistas.

Ainda na terça, pela manhã, professores lotaram a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para pressionar o Governo na aprovação do reajuste salarial de 35%, entre outras reivindicações.





