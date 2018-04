Mulher é presa tentando embarcar com 25 kg de maconha no aeroporto

Manaus - Uma passageira foi presa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na madrugada desta quarta-feira (4), no momento em que tentava embarcar transportando 25 kg de maconha do tipo skank. A mulher estava entrando em um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Federal (PF).

O caso acontece, exatamente, cinco dias após a grande apreensão de quase 400 kg de skank realizada pelo Exército nas proximidades de Santo Antônio do Içá (a 880 km de Manaus). A apreensão foi realizada no dia 30 de março pela 16ª Brigada de Infantaria de Selva, do Comando Fronteira Solimões/8º BIS.

400 kg de skank

Conforme informações da assessoria do Comando Militar da Amazônia (CMA), militares do 2º Pelotão Especial de Fronteira - Ipiranga/AM, realizavam o monitoramento no rio Içá, quando avistaram uma canoa, com três ocupantes, que descia o rio com o motor desligado. Ao perceberem a embarcação, militares da força de reação foram acionados e partiram em perseguição, mas já encontraram a embarcação abandonada na margem do rio.

Ainda conforme informações da assessoria do CMA, o carregamento de entorpecentes continha as siglas da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que atua no Rio de Janeiro e possui a facção Família do Norte (FDN) como parceira no Amazonas e outros Estados do país.





