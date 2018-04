Novas viaturas e drones reforçam segurança em presídios do Amazonas

Manaus - 13 viaturas e três drones serão utilizados no sistema prisional do Amazonas. O objetivo é evitar fugas e entrega de objetos ilícitos nas unidades prisionais. Os veículos e equipamentos fazem parte do plano de investimento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com os recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Os furgões-cela são do mesmo modelo dos que foram entregues ao sistema prisional em 2017. Os veículos possuem tecnologia de monitoramento por câmeras e comunicadores internos, que dão mais suporte nas escoltas realizadas pelas unidades prisionais.

Os veículos possuem tecnologia de monitoramento por câmeras e comunicadores internos | Foto: Aguilar Abecassis/Divulgação Seap

Os drones adquiridos serão utilizados para apoiar operações realizadas nas unidades prisionais. Com tecnologia Full HD e resolução 4K, os drones fornecem imagens em tempo real que podem subsidiar os agentes e policiais que atuam no sistema prisional, podendo ser operado em um alcance de até 7 km.



Viaturas serão distribuídas

Os drones adquiridos serão utilizados para apoiar operações realizadas nas unidades prisionais | Foto: Aguilar Abecassis/Divulgação Seap







As novas viaturas serão distribuídas entre dez unidades prisionais da capital e duas do interior. O Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), localizado no km 8 da BR-174 vai receber dois veículos. As demais unidades do ramal irão receber uma viatura cada: Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj Semiaberto), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e Penitenciária Feminina de Manaus (PFM).

A Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na estrada do Puraquequara, Km 02 do Ramal Bela Vista e a Unidade Prisional Semiaberto Feminino (UPSF), na Cachoeirinha, também vão receber uma viatura cada. No interior as Unidades Prisionais de Itacoatiara (UPI) e Tabatinga, serão contempladas com os veículos.