Briga entre vizinhos por cachorro ocasiona incêndio no Santo Agostinho

Manaus - Uma briga entre vizinhos foi a causa de um incêndio criminoso na noite desta quarta-feira (4). Uma casa ficou totalmente destruída, na rua Santa Rita, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus, após dois homens brigarem por conta de um cachorro. Com raiva, um deles acabou colocando fogo na residência da própria família. Ele seria usuário de drogas e foi preso em flagrante.

Uma moradora, que não quis se identificar, informou que o incendiário é conhecido na vizinhança por se envolver em confusões. Ela informou ainda que as brigas entre os vizinhos são antigas, mas, desta vez, o homem passou dos limites.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), não houve feridos. O morador da residência, aparentemente sob efeito de drogas, foi retirado do local pela polícia.



Ele foi preso em flagrante por conta do incêndio criminoso pelos policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e foi levado para o 19º DIP, na Ponta Negra. Yoshio Martins Takahashi, de 36 anos, já havia residido na casa, mas tinha mudado há pouco tempo. Entretanto, ele costumava ir ao local frequentemente.

Testemunhas informaram ao Em Tempo que Yoshio vivia de birra com o dono da casa ao lado e, nesta noite, cismou com o cachorro do vizinho. O homem já tinha sido preso e teria diversos processos na Justiça, provenientes de denúncias dos moradores das adjacências, sobre outros vandalismos.



Em uma das ocasiões, ele teria quebrado o carro de outro morador. Além disso, o homem também já teria destruído objetos e as dependências da casa, que hoje foi incendiada. Uma tia do suspeito estaria morando no local, mas não estava lá quando ele ateou fogo.

Os bombeiros foram acionados por volta das 20h50 e iniciaram o combate ao fogo. Uma viatura foi utilizada para conter as chamas. A casa de alvenaria fica próxima à Escola Municipal Eliana Lúcia Monteiro da Silva.

