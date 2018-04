ATENÇÃO: Alguns ônibus deixam de aceitar dinheiro a partir de segunda

Manaus - O Sindicato de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que a partir de segunda-feira (9), as linhas 037, 050, 056, 081 e 084, só aceitarão o pagamento da tarifa com os cartões Passafácil. A medida tem como finalidade dar mais segurança aos usuários e colaboradores.



Segundo o diretor do Acordo operacional do Sinetram, Azarias Carvalho, as cinco linhas foram escolhidas em consenso com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

O Sinetram já possui mais de 180 postos de recarga | Foto: Márcio Melo

“Os usuários que não possuem o cartão Passafácil, não serão prejudicados, eles poderão embarcar nos ônibus das respectivas linhas e seguir até o Terminal 3 ou 5, onde poderão efetuar o pagamento da tarifa e emitir a primeira via do cartão, que é gratuita”, comenta Carvalho.



O Sinetram já possui mais de 180 postos de recarga dos cartões Passafácil espalhados em toda a cidade. Os estabelecimentos podem ser consultados através do site do Sinetram.

