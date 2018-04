Deslizamento de terras marca implantação de projeto em Manacapuru

Manacapuru - Terminou nesta quinta-feira (5), em Manacapuru (município distante 68 quilômetros de Manaus), o Estágio de Implantação de Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), promovido pela Defesa Civil do Amazonas. Um simulado de deslizamento de terras fechou. Ontem (4), as atividades práticas do curso prepararam os órgãos para o socorro durante desastres dessa natureza.

“Este modelo de simulado foi escolhido pelos próprios alunos, já que o deslizamento de terra é característico da região. Assim eles puderam aperfeiçoar o resgate e treinar estratégias de mobilização de diversos órgãos para o socorro das vítimas”, enfatizou o secretário da Defesa Civil AM, Fernando Pires Júnior.

Na situação simulada, ocorreu um deslizamento de terra no bairro Terra Preta, com múltiplas vítimas, algumas delas fatais, outras com ferimentos graves e leves. A partir daí, os órgãos (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Sistemas de Saúde, meio ambiente, ação social e trânsito) se mobilizaram dentro do Sistema de Comando em Operações-SCO e cada um em sua área, prestou o socorro necessário.

Estágio

O curso para a implantação dos Nupdecs começou no último dia 2, em Manacapuru. Aproximadamente 40 alunos participaram das instruções que englobaram temas relacionados à Mobilização da Comunidade para a Formação de Núcleos; ao Recolhimento de Impostos e Fiscalização de Recursos; às Noções Gerais de Elaboração de Plano de Contingência, entre outros. A entrega dos certificados ocorreu nesta quinta-feira (5).

