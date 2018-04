Amazonense com mesma doença de Stephen Hawking luta pela vida

Manaus - Uma doença silenciosa, de causas desconhecidas e que não tem cura. A Esclerose Lateral Amiotrófica, conhecida como ELA, é uma doença neurodegenerativa. O caso mais famoso da doença é do físico britânico Stephen Hawking, diagnosticado com a patologia aos 22 anos. Ele foi uma grande inspiração para portadores de ELA do mundo inteiro. Em Manaus, um farmacêutico amazonense luta contra a doença há 4 anos dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Hawking, após o diagnóstico, recebeu dos médicos a expectativa de vida de apenas 2 anos, mas conseguiu sobreviver durante 54 anos. Ele faleceu no dia 14 de março de 2018, aos 71 anos. O exemplo de luta e superação do físico é o que motiva a família de Wellington Arruda, de 60 anos, para aumentar a taxa de sobrevida. Voltar para casa é o principal desejo dele.

Manauense, marido e pai, Wellington é um renomado farmacêutico especialista em citologia clínica com 18 anos de carreira. A vida dele passou por mudanças significativas depois que foi diagnosticado com a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O diagnóstico veio há 6 anos e há 4 anos ele vive UTI.

Welligton (antes da doença ser diagnosticada) com o filho mais velho, que faleceu em 2013 | Foto: Arquivo Pessoal

Com um sorriso no rosto, Adriana Arruda, esposa do farmacêutico, conta que conheceu o marido no primeiro dia de aula do curso de farmácia em 2000.



“O Wellington era um dos melhores alunos da turma e tinha uma aproximação muito grande com os professores. Quando terminamos a faculdade, ele começou a trabalhar em grandes empresas. Por sua desenvoltura e rápida aprendizagem, o Wellington começou a construir a carreira dele. Quando ele concluiu a especialização em citologia clínica, começaram a aparecer alguns sintomas da doença” conta.

Assustados com uma frequente dor no fêmur, Wellington e Adriana iniciaram uma busca médica por respostas. O casal visitou vários médicos, mas não conseguiu chegar ao diagnóstico da doença em Manaus. Um dos primeiros sintomas, segundo especialistas, é a fraqueza muscular.



“A ELA não é detectada através de ressonâncias, exames de laboratório, ou raio x. A única forma de detectar a doença é pela eletroneuromiografia. Nós viajamos para São Paulo e lá conseguimos o diagnóstico com um neurologista”.

O físico foi uma grande inspiração para portadores de ELA do mundo inteiro | Foto: Divulgação





Wellington Arruda e a esposa, desde que receberam o diagnosticado de Esclerose Lateral Amiotrófica, lá em 2012, mudaram a vida para tratar a doença. O casal descobriu a existência de grupos de apoio para pacientes portadores de ELA, como a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela) e o Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com ELA (Movela).

Adriana diz que a família sentiu o peso das mudanças conforme a evolução da doença. Com o passar do tempo, Wellington perdeu praticamente todos os movimentos do corpo e, atualmente, consegue mexer apenas parte do rosto e os olhos. Ele se comunica através de um painel de letras.



“O Wellington olha para as letras e vai formando as palavras. Ele apenas perdeu os movimentos musculares, mas a consciência está perfeita. Ele sempre quer me dar uma aula e relembrar dos assuntos da faculdade”, disse Adriana.

Em uma das ocasiões, os filhos brincaram de cosplay com o pai na UTI. Esses momentos são bons para o paciente, dizem os médicos | Foto: Arquivo Pessoal





Adriana Arruda destacou ainda que, apesar de sua condição, Wellington não é depressivo. Ele teve que lidar com duas perdas: a morte do irmão e, 4 meses depois, a morte do filho de 21 anos.



"Foram duas grandes perdas que abalaram nosso psicológico durante esse processo de adaptação à doença". A esposa de Wellington ainda revelou qual o maior sonho do marido.

"Ele disse que seu maior desejo é voltar para casa, para a família dele", disse.

Uma doença misteriosa



A reportagem do Em Tempo conversou com o neurologista especialista em doenças neuromusculares, Pabllo Feitosa, que explicou o que é Esclerose Lateral Amiotrófica.

“A ELA é uma doença neurodegenerativa que acomete dois tipos de neurônios motores. De caráter neurodegenerativo, a doença acomete a motricidade, a força e tem caráter progressivo. Até o momento, não há um tratamento curativo”, destacou o neurologista.

Há uma esperança



Ainda não existe uma cura para a Esclerose Lateral Amiotrófica, porém, existe um medicamento na fase 3 de testes que poderá regredir a doença. Trata-se do Masitinib, que ainda não foi aprovado pela Agência de Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA).

Segundo a esposa de Welligton, os filhos visitam o pai frequentemente e amam assistir jogos com ele | Foto: Arquivo Pessoal





Segundo Adriana Arruda, se aprovado, o Mastinib será uma grande esperança para os pacientes de ELA com estado avançado, pois o medicamento terá efeito regressivo da doença.

Segundo a farmacêutica Ednilza Guedes, conselheira do Conselho Regional de Farmácia, já existe um medicamento para tratamento de ELA no mercado. Ainda não disponível no Brasil, o Radicava (Edaravone), também conhecido como Radicut, foi aprovado pela FDA em maio de 2017.

“Infelizmente, o Edaravone não está disponível no Brasil pelos planos de saúde e nem pelo SUS, podendo ser obtido somente através de força judicial”.

Edição: Bruna Souza

