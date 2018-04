Criança é feita refém durante assalto em loja na Bola do Produtor

Manaus - Três homens assaltaram uma loja de eletrodomésticos localizada na Bola do Produtor, avenida Autaz Mirim, Zona Norte de Manaus. Conforme informações preliminares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), três suspeitos entraram armados na loja e fizeram uma criança refém. A idade da criança não foi informada.

Leia também: Um dia após mulher morrer na Constantino, jovem é atropelado em Manaus

Imagens das câmeras de segurança divulgadas pela loja, mostram um dos assaltantes fazendo a criança de refém enquanto os outros dois comparsas intimidam os clientes no local. Os assaltantes levaram celulares da empresa e fugiram. Até a publicação desta matéria, policiais da Rocam realizavam buscas pelos suspeitos.

Crime



Um caso parecido ocorreu há menos de um mês. O caso aconteceu em um depósito de loja de eletrodomésticos situada dentro de um hipermercado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, e deixou clientes em pânico no dia 17 de março.

Testemunhas informaram que houve muita correria e, pelo menos, três disparos de arma de fogo foram efetuados no local. O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informou que não houve feridos e negou que clientes tenham sido feitos reféns.

Na época, o Em Tempo conversou com o vendedor que foi abordado pelo criminoso e ele relatou que o assaltante chegou na loja se passando por cliente. Segundo ele, o homem agarrou uma funcionária e a fez refém para poder sair da loja, portando R$ 3 mil do caixa. O assaltante foi agredido com um extintor de incêndio por clientes da loja e policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Fim da greve: Professores aceitam proposta de reajuste de 27,02%

Amazonense com mesma doença de Stephen Hawking luta pela vida

Vídeo: Homem é arrastado e morto suspeito de estuprar filha de 2 anos