Motorista atropela duas pessoas, atira em PMs e colide contra casa

Manaus - O motorista de um Gol, cor cinza e placas NOL-3995, foi preso após atropelar duas pessoas, entre elas a funcionária de uma creche, trocar tiros com a polícia e colidir com uma casa. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o condutor trafegava em alta velocidade. Mais três pessoas estavam dentro do carro e, possivelmente, estavam em fuga. Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam realizando uma Ronda Escolar na Creche Nossa Senhora Boa Esperança, quando foram informados que a funcionária da unidade escolar havia sido atropelada nas proximidades.

Leia também: Bisneto deixa Casa Civil e retorna a Brasília como deputado federal

O acidente ocorreu por volta de 10h. Segundo testemunhas, o motorista dirigia em alta velocidade e de maneira desgovernada. A funcionária atravessava a via quando foi atingida. Imediatamente, os policiais ordenaram que o homem parasse o veículo, porém, o pedido não foi atendido.



Houve perseguição e, ao parar o carro, o ocupante do carro apontou uma arma em direção aos PMs, que revidaram e atiraram contra o veículo dele. O homem ainda tentou fugir e acabou atropelando uma segunda pessoa. Desta vez, uma adolescente de 17 anos.

O carro só parou depois de o motorista colidir contra o portão de uma residência. No local, os policiais foram informados qu

FACEBOOK | Foto: Divulgação

e três suspeitos desceram do veículo e dois deles conseguiram fugir correndo. Um deles, durante a fuga, jogou um revólver de calibre 32 com duas munições intactas.

A equipe apreendeu o armamento e, em seguida, deslocou-se até Rua Paraíso, no mesmo bairro, onde um comerciante informou que um dos suspeitos havia atacado o comércio com uma arma de fogo. Os policiais ainda realizaram buscas pelo infrator, mas não foi localizado. O caso foi registrado no 19º DIP.

Leia mais:

Psicopedagoga traz curso com inovações sobre aprendizagem das crianças

Poder dos cachos ganha força com produtos especializados

Amazonas tem 108 casos notificados para sarampo, na capital e interior