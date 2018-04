Irmão são localizados após se perderem em mata na BR-174

Manaus - Dois irmãos, Leandro, de 23 anos, e Claudeney Lindoso de Lima, de 16 anos, estavam desaparecidos desde sexta-feira (6) após entrar em área de mata, no km 83, da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista). Após o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) mandar uma unidade de busca, a dupla foi localizada por volta das 12h deste domingo.

O major Janderson Lopes disse que os dois, provavelmente, haviam entrado na floresta para buscar frutas. Eles estavam armados com uma arma de fogo e conseguiram encontrar o ramal que leva à cidade.

"A equipe de busca iniciou a procura por volta das 6h30 e, três horas depois, ouviu barulhos de tiros. Quando voltaram à cidade, os dois homens já estavam com a guarda-municipal de Presidente Figueiredo. Eles apresentavam bom estado de saúde", explicou.

Segundo o major, os bombeiros saíram da capital no sábado a tarde e pernoitaram no local. Devido ao regulamento interno da equipe, de não realizar buscas em área de mata à noite, eles aguardam amanhecer o dia para ir atrás dos homens.

"Quando eles chegaram no local, conversaram com os familiares para entender a situação e, na manhã seguinte, começaram as buscas divididas em setores de procura", terminou.

Os bombeiros foram acionados para realizar buscas por dois homens, que teriam desaparecidos no rio Amazonas, após um tiroteio na comunidade Paraná da Serpa, em Itacoatiara (município distante 175 km de Manaus).

De acordo com informações do Cbmam, os homens teriam desaparecido no dia 25 de fevereiro deste ano. Entretanto, somente na quinta-feira (8), a Polícia Civil solicitou apoio dos bombeiros.

As vítimas foram identificadas como Emerson Marinho e Alesson Pinheiro Gomes. Uma equipe de mergulho foi enviada para o município na manhã desta na sexta-feira (9), para realizar as buscas. Os mergulhadores irão atuar com buscas submersas e na superfície.

