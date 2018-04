Prefeito de Parintins pede apuração sobre falsificação de documentos

O prefeito, segundo uma fonte, ficou bastante irritado ao tomar conhecimento da falsificação de sua assinatura em documento oficial da prefeitura e pediu que o fato seja apurado em caráter de urgência. | Foto: Eder Repolho

Parintins (AM) – O prefeito de Parintins ( a 369 quilômetros de Manaus), Frank Bi Garcia (PSDB), determinou que a Procuradoria Geral do Município abra um procedimento para apurar denúncia de que uma funcionária da Secretaria de Produção do município (Sempa), teria falsificado a assinatura dele, com intenção de receber diárias e passagens por conta dos cofres da prefeitura.



Leia também: Garcia apresenta denuncia contra antecessor ao MPE

De acordo com uma fonte, a funcionária teria estado recentemente em Brasília acompanhando o secretário de Produção, Edy Albuquerque.

O prefeito, segundo a fonte, mostrou-se bastante irritado ao tomar conhecimento da falsificação de sua assinatura em documento oficial da prefeitura e solicitou que o fato seja apurado em caráter de urgência.

Depois da ação administrativa, o caso deverá ser encaminhado à polícia para abertura de inquérito, para ser tratado como crime de falsidade ideológica.





Leia mais: Diferença salarial de professores em parintins será paga no dia 23

Após manifestação de alunos prefeitura de parintins assume merenda

Com celular presos debocham da segurança e fazem festa em presidio