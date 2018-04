Comerciantes do Centro de Manaus sofrem com furtos de hidrômetros

Manaus - Comerciantes do Centro de Manaus denunciam os constantes furtos de hidrômetros que têm causado interrupção do fornecimento de água. Os principais furtos acontecem nas avenidas Getúlio Vargas, Sete de Setembro, Joaquim Nabuco e na Henrique Martins.

Segundo um comerciante da Avenida Sete de Setembro, que não quis se identificar, todos os hidrômetros que compreendem a Avenida Joaquim Nabuco até o Igarapé de Manaus, sentindo centro/bairro, e rua Henrique próximo ao Sesc foram roubados na semana passada.

"Já registramos várias ocorrências no 1º DIP e no 24ºDIP. É um absurdo o número de roubos que está acontecendo aqui no Centro. Nós comerciantes, somos os mais prejudicados. Temos que registrar o Boletim de Ocorrência, se dirigir até o PAC para registrar outro serviço, porque se não teremos que pagar uma taxa para a Manaus Ambiental colocar outro aparelho. Um absurdo de tempo e gasto de dinheiro", afirmou o comerciante do local.

De janeiro até março deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP–AM) registrou 537 aparelhos roubados ou furtados. Em janeiro foram 193, fevereiro 187 e março fechou com 157 casos registrados.

No primeiro semestre de 2017, 664 casos desse tipo foram registrados na capital amazonense. Este mesmo ano fechou com 1,363 furtos e dois roubos.

De acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro (CPB), subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tem como penalidade a reclusão de 1 a 4 anos e pagamento de multa. A legislação também prevê aumento da pena em um terço, se o crime for praticado durante o repouso noturno, conforme o parágrafo primeiro do artigo.

O Hidrômetro é o aparelho destinado a medir e a registrar o volume acumulado de água através da sua ligação, a leitura é feita pelo registro do volume de água acumulado, que determina o consumo a ser cobrado em sua fatura mensal.

Segundo o site da Manaus Ambiental, a empresa instala e mantém controle sobre a necessidade de substituição do aparelho por vida útil. No entanto, a proteção do hidrômetro contra danos,avarias e roubos é de responsabilidade do cliente.

Em nota, a Manaus Ambiental informou que, em média, cerca de 350 hidrômetros são furtados por mês, conforme registro da área de atendimento da concessionária.

Nos casos de furto do hidrômetro, o cliente deve realizar os seguintes procedimentos: registrar o BO do furto do hidrômetro imediatamente após a identificação do ocorrido. Em seguida deverá comparecer a qualquer atendimento presencial (PACs ou loja) da Manaus Ambiental apresentando o BO para solicitar a substituição do HM furtado", finalizou a nota.

