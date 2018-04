Dois homens são presos durante operação contra o tráfico em Manaquiri

Manaquiri – Dois homens foram presos no município de Manaquiri (a 60 km de Manaus) durante a Operação Interior Seguro. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas na manhã do último sábado (7). Com os suspeitos, foram encontrados aproximadamente 1,2 kg de entorpecentes, sendo 150 g de cocaína, 700 g de oxi e 285 g de maconha. Uma quantia de R$ 42 também estava com os suspeitos. Civaldo Maquiné Azevedo, de 27 anos, e Kennedy da Costa Mendonça, de 30 anos, foram presos por tráfico de drogas.

A dupla foi autuada, em flagrante, e ficará detida na 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Outros dois homens identificados como Francisco Haynes Araújo, de 31 anos, e Sebastião Alves de Freitas, de 24, foram conduzidos à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre os entorpecentes encontrados com ambos. Após as oitivas, os dois assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse ilegal de entorpecente para consumo e foram liberados.

Operação Interior Seguro

Segundo o delegado Alon Jeferson Michaleski, a operação teve como finalidade, reprimir o tráfico de drogas na região, além de roubos e furtos de veículos. Participaram da operação, aproximadamente, 30 policiais, entre civis e militares, lotados nas Delegacias Interativas de Polícia do Careiro Castanho e do Careiro da Várzea, além de policiais do Canil da Polícia Militar do Amazonas.





