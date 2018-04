Homem escapa da morte pela segunda vez e suspeito é preso em Ipixuna

Manaus - Um homem de 22 anos foi baleado na cabeça e no peito na última segunda-feira (9), no município de Ipixuna (a 1.367 km de Manaus). A vítima, identificada como Francisco Silva de Freitas teria convidado o autor dos disparos, Francisco Eller Santana, de 20 anos, para integrar uma facção criminosa que atua no município. O convite foi recusado por Santana que, em resposta à insistência, atirou em Freitas.

O crime aconteceu na noite da segunda, por volta de 20h, na rua José Nogueira Maciel, bairro Mutirão Novo. Freitas foi socorrido por populares e levado para o Hospital Maria da Glória Dantas de Lima. Esta é a segunda vez que Francisco Freitas sofre uma tentativa de homicídio. Conforme a polícia, ele já teria sido baleado por três tiros em uma outra ocasião, supostamente, disparados por Santana.

Ainda na unidade de saúde, Freitas informou à polícia que o autor dos disparos era Francisco Eller Santana, que foi detido em casa, na avenida João Herculano Neto. No ato da prisão, Santana informou que não conhecia o tipo e modelo da arma, e teria atirado em Freitas por causa da insistência no convite para integrar a suposta facção criminosa. À polícia, Santana ainda disse que jogou a arma dentro do igarapé do Turrufão.

Francisco Santana foi apresentado na 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para as providências cabíveis. Já Francisco Freitas segue internado no hospital, em estado grave.





