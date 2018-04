Família pede ajuda para encontrar mototaxista desaparecido em Manaus

Manaus - O mototaxista Luiz Lima da Silva, de 48 anos, está desaparecido desde a madrugada da última segunda-feira (9). Conforme informações da Polícia Civil do Amazonas, a filha de Luiz informou à polícia que o pai saiu por volta de 1h da casa onde mora, no beco Carlos Fernandes, antigo beco Teixeirão, conjunto Promorar, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Ao sair de casa, Luiz Lima da Silva não informou para onde estava indo. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

Conforme informações de familiares ao Em Tempo, a motocicleta de Luiz foi encontrada estacionada próximo à casa dele no mesmo dia do desaparecimento. Ainda segundo familiares, Luiz costuma transitar nas proximidades da rua onde mora e frequenta bares da vizinhança. Na noite do desaparecimento, Luiz estava vestindo calça jeans, camisa de manga comprida da empresa de mototáxi e colete.

A Polícia Civil pede a colaboração de todos na divulgação da imagem do mototaxista desaparecido. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a filha de Luiz, ligar para os números (92) 99421-9209 e 99456-8569.





