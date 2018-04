Caseiro de sítio na AM-010 é encontrado morto com pernas decepadas

Rio Preto da Eva - Um homem identificado como Raimundo da Silva, de 48 anos, foi encontrado morto com as pernas decepadas no ramal da Jangada, no km 102 da AM-010, que liga Manaus ao município do Rio Preto da Eva (distante 80 km da capital), por volta das 9h da manhã de quarta-feira (11). O homem trabalhava como caseiro e estava desaparecido desde o dia 9 de abril.

Segundo informações do investigador Carlos Menezes, do 32° Distrito Policial em Rio Preto da Eva, o corpo foi encontrado pela esposa e pelo proprietário do sítio dentro de uma fossa, dias após um roubo ter acontecido no local.

"A mulher da vítima disse que na segunda (9) a moto que pertencia a Raimundo havia sido roubada. Após isso, ela deu o esposo como desaparecido. Como o corpo foi encontrado após o roubo do veículo, acreditamos que tenha sido um crime de latrocínio, quando ocorre um roubo seguido de morte", disse o investigador.

Menezes disse que a esposa de Raimundo deve depor sobre o caso ainda nesta quinta (12). A Polícia Civil confirmou que ainda não tem suspeitos e que as investigações em torno do caso vão iniciar com os relatos e a equipe policial se dirigindo ao local para realizar a perícia técnica.

