'João Branco’ será julgado no caso ‘Oscar Cardoso’ nesta sexta (13)

Manaus - O narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, vai ser julgado por meio de videoconferência nesta sexta-feira (13), no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus, por envolvimento no assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho.

O policial foi executado com mais de 20 tiros, no dia 9 de março de 2014, em uma banca de peixe em frente à casa dele, na rua Negreiros Ferreira, bairro São Francisco na Zona Sul, na presença de vizinhos e do neto, um menino de 1 ano e seis meses, à época, que estava no colo da vítima. A trama ficou conhecida como caso “Oscar Cardoso”.

Conforme o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a decisão do julgamento do processo nº 0232023-39.2014.8.04.0001 será feita pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, além de “João Branco”, três réus, participarão da audiência de forma presencial.

João Pinto Carioca é membro da Família do Norte (FDN) e está custodiado no presídio de Catanduvas, no Paraná, há dois anos.

O narcotraficante João Pinto Carioca, o ‘João Branco’, foi preso pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira, no município de Pacaraima (a 188 quilômetros de Boa Vista-RR, informou o secretário de Segurança Pública do Amazonas Sérgio Fontes. Considerado um dos líderes da facção criminosa conhecida como Família do Norte (FDN), ‘João Branco’ tentava entrar no Brasil pela fronteira com a Venezuela portando uma identidade falsa com o nome de Jonatas Peres Soares, quando foi detido por policiais federais do Estado de Roraima. ‘João Branco’ é suspeito de ser o mandante da morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado na tarde do dia 9 de março de 2014 quando saía de casa na companhia de um neto.

A prisão de ‘João Branco’ ocorreu no momento em ele que cruzava a fronteira em um carro, que era escoltado. Ao ser abordado pelos agentes federais, o narcotraficante apresentou documentos falsos. Os policiais federais, que o conheciam por fotos, perceberam a farsa e deram voz de prisão.

‘João Branco’ havia fugido pela porta da frente do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da BR-174, zona rural de Manaus. Cem pessoas ligadas à FDN foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e de envolvimentos em assassinatos.

Três presidiários Makysoniel Nogueira Braga, 30, Carlos Antônio Oliveira Oliveira, 21, Alexandre de Oliveira Lemos, o “Alan”, 33, conhecido como chefe do tráfico de drogas da Zona Oeste, Também foram detidos com o narcotraficante.

Operação ‘La Muralla’

A organização criminosa começou a ser desmantelada com a operação ‘La Muralla’ deflagrada pela Polícia Federal do Amazonas no dia 20 de novembro do ano passado, na qual foram cumpridos 86 mandados de busca e prisão. A operação, que também foi realizada em outros Estados do Brasil, resultou nas prisões de seis advogados e de um vereador de Tonantins (AM). Caso condenados com pena máxima, os cem denunciados somaram 3 mil anos de prisão.

O grupo tinha uma associação criminosa na tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru para comprar drogas e armas e transportá-las até Manaus. A organização era também responsável por pagamentos e mantinha um ‘Tribunal do Crime’, onde decidiam em reuniões sobre as vidas e mortes dos envolvidos com o crime.

‘João Branco’ foi transferido para capital amazonense, onde foram providenciadas as condições legais para um presídio federal por ser de alta periculosidade, conforme informou uma fonte policial.

Os três principais líderes da FDN, ‘Zé Roberto da Compensa’, Alan Castimário, o ‘Nanico’, e Gerson Carnaúba, estão presos em presídios federais de segurança máxima.

No dia 18 de janeiro de 2017, o irmão do narcotraficante, Manoel Ivani Pinto Carioca, 37, foi preso. De acordo com a polícia, ‘João Branco’ estava operando os crimes na capital amazonense através do irmão.

