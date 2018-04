Foragido da Justiça de Rondônia por homicídio é recapturado no AM

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PM) prendeu, no início da tarde desta quinta-feira (12), um foragido da Justiça Estadual de Rondônia, procurado por um crime de homicídio cometido em 2010. Jenisson Rocha Ribeiro, de 32 anos, foi detido em Manicoré (a 460 km de Manaus), por policiais militares do 1º Pelotão do 4º Batalhão da PMAM (1º Pel/4º BPM).

Leia mais: 'João Branco’ será julgado no caso ‘Oscar Cardoso’ nesta sexta (13)

A primeira abordagem do homem pela PM foi realizada em um lanche próximo à Quadra Poliesportiva Rosival Ribeiro, no bairro Nossa Senhora do Rosário, no município. À polícia, Jenisson informou que residia no Estado do Acre e, por estar sem os documentos, foram feitas fotos do mesmo. Os policiais entraram em contato com a PM de Rondônia, que confirmaram a situação do homem.

A polícia encontrou Jenisson novamente na cidade, mas desta vez, na Feirinha do Tambaqui localizada no bairro São Domingos Sávio, onde o homem se preparava para fugir para a zona rural de Manicoré. De acordo com os policiais, Jenisson estaria recebendo ordens de detentos da unidade prisional de Manicoré para executar policiais militares na cidade.

Condenação

O homem, que foi condenado pelo homicídio de Ailton Salgado da Cruz, de 23 anos, em 26 de maio de 2010, foi apresentado na 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, para os procedimentos cabíveis.





Leia mais:



Caseiro de sítio na AM-010 é encontrado morto com pernas decepadas

Estelionatário fingia trabalhar no Sine e ofertava 'falsas' vagas

Assassina debocha de familiares de mortos e é agredida a tapas no AM