Tribunal do crime: mulher é agredida por roubar R$100 de ladrões no AM

Coari (AM) - Três homens foram presos, na manhã desta sexta-feira (13), suspeitos de agredir uma mulher próximo à ponte Roberval Rodrigues, no bairro Chagas Aguiar, em Coari (distante 362 KM de Manaus). Os criminosos, que também são suspeitos de cometer roubos na cidade, alegaram que torturaram a vítima porque ela, supostamente, roubou R$100 de um deles.

As prisões ocorreram após policiais militares receberem uma denúncia anônima feita pelo linha direta do 5º Batalhão de Polícia Militar do município. De acordo com a polícia, uma equipe foi até o local denunciado e encontrou a vítima com vários hematomas e escoriações pelo corpo.

Os policiais ainda realizaram abordagem e detiveram dois homens suspeitos de ter participação no crime. Durante o trajeto para a delegacia do município, os policiais ainda conseguiram abordar um terceiro homem que, segundo a vítima, também teria participado da agressão.

Leia também: Menina de 11 anos sofre tentativa de estupro em Manaus



Segundo os policiais, um dos criminosos disse que a mulher foi agredida como uma forma de punição. Ele alegou que ela foi condenada à tortura por ter roubado, da casa de um deles, a quantia de R$ 100. A mulher relatou que um quarto suspeito participou das agressões.



A equipe se deslocou até a casa do último agressor, onde encontrou diversos celulares, relógios, dinheiro, peças de motos roubadas e coletes de mototaxista. O suspeito, ao ver a viatura, conseguiu fugir.

Leia mais:

PM confirma morte de sargento baleado em confronto com assaltantes

Alunos relatam intoxicação alimentar adquirida em restaurante da Ufam

Buraco se abre na avenida Maceió. Equipes da Manaus Ambiental no local