'Gata' é presa por roubo de celular em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) - Uma mulher identificada como Ednelma Borges Rodrigues, a "Gata", de 34 anos, foi presa na noite desta sexta-feira (13), após roubar o celular de uma jovem de 24 anos. O caso ocorreu em Itacoatiara (a 176 km da capital amazonense).

De acordo com uma fonte policial, Ednelma teria abordado a jovem com uma faca na rua 25, no bairro Mutirão, onde ocorrera o roubo. Após a denúncia, policiais militares saíram em busca da suspeita.

"Fizemos contato com a vítima, que deu as característica da mulher e afirmou que ela estava armada com uma faca. Em seguida os policiais militares passaram a investir na busca pela criminosa. Em menos de 5 minutos Ednelma Borges Rodrigues foi avistada e com ela estava o celular da vítima" disse.



Segundo a policia, Ednelma tem outras passagens pelos crimes de roubo, tráfico e agressão. A mulher foi conduzida para a 2ª Delegacia Regional de Itacoatiara onde deve aguardar procedimentos legais.





