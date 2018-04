Ocorrências: acidente com vítima e encontro de cadáver

Manaus - Na noite de sábado (14) um cadáver decapitado, de um homem ainda não identificado, foi encontrado por populares em um balneário na Zona Leste de Manaus.

O corpo do homem foi encontrado decapitado e com várias perfurações no corpo, no quilômetro 2 do Ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira. A suposta motivação do crime teria sido um acerto de contas. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necrópsia.



Leia também: Homem ameaça matar a mãe com tiro de espingarda e é preso em Nhamundá

Acidente em Balbina

Também na noite de sábado, a rodovia estadual AM-240, que liga o município de Presidente Figueiredo à vila de Balbina, nas proximidades do quilômetro 21, por volta das 21 horas onde um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida, .

O condutor da moto teria perdido o controle da direção e acabou colidindo com a sarjeta da via e uma placa de sinalização. Ele morreu na hora, de acordo com testemunhas. Já o passageiro identificado como Gideão Reis da Silva, de 26 anos, foi resgatado ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e transferido para um hospital da capital, em estado grave.

Leia mais:

Homem é surpreendido por visitantes e acaba morto a tiros no São José

'Gata' é presa por roubo de celular em Itacoatiara

MP é contra anulação de prisão de delegado que matou advogado no Porão