PF prende homem que transportava 260 kg de maconha pelo rio Solimões

Manaus — Um homem de 37 anos, de nome não identificado, foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-AM) da Policia Federal na madrugada deste sábado (14) após transportar em uma lancha cerca de 260 kg de maconha, tipo "skunk".

De acordo com a Polícia Federal, o infrator usava uma lancha rápida para transportar o material. "A interceptação ocorreu quando o criminoso tentava esconder a droga na mata, às margens do Rio Solimões, próximo à cidade de Iranduba, município a 27 km de Manaus", afirma uma fonte policial. Ainda segundo a policia, o homem receberia cerca de R$ 30 mil pelo transporte do município de Maraã até a capital.

Os tabletes de maconha trazidas pelo homem estavam identificadas com as cores da bandeira da Colômbia, país fronteiriço com o Amazonas. O preso será encaminhado para audiência de custódia após a lavratura do auto de prisão em flagrante. A PF segue investigando o caso durante o inquérito policial.

