Mulher 'chefe do tráfico' é presa em ponto de drogas no interior do AM

Barreirinha – Em uma patrulha de rotina, policiais militares do município de Barreirinha (distante 329 quilômetros de Manaus) prenderam a chefe do tráfico do bairro Nova Conquista, Luduvina Rolim Macklof, de 32 anos, no último sábado (14). Uma viatura passava pelo local quando avistou a moça em atitude suspeita, apesar de tentar escapar, Luduvina foi presa com 11 trouxinhas de drogas.

Segundo a PM, durante a ronda realizada nas comunidades próximas, uma equipe recebeu um chamado sobre uma residência onde haviam muitas pessoas consumindo drogas. Ao chegar no local, os policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar do Amazonas (BPMA) descobriram que a residência era utilizada como ponto de consumo e venda de entorpecentes.

Ao perceber a chegada da viatura, Luduvina ainda tentou correr e, segundo os policiais, estava muito nervosa. Ela foi presa em flagrante pela posse da droga. Além das trouxas de cocaína, foram encontrados outros materiais, normalmente utilizados para preparar as drogas para revenda, e aproximadamente R$ 350 em dinheiro.



Após receber voz de prisão, a suspeita foi conduzida e apresentada na 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Droga em Tonantins

Na tarde do último sábado (14), um homem foi preso no município de Tonantins (a 849 km de Manaus), por tráfico de drogas. Adelmo Nunes Santos, de 32 anos, que estava em uma embarcação com destino a Manaus foi preso em flagrante. Com ele foram encontrados dois pacotes de pasta base de cocaína.

De acordo com informações da Polícia Militar do município, a ação teve início em um patrulhamento de rotina no porto hidroviário. Com a chegada da embarcação Expresso Cristal, os policiais notaram o comportamento suspeito de Adelmo, que, ao notar a presença dos policiais, adentrou rapidamente na embarcação.

Com a autorização do comandante do barco, os policiais revistaram a bagagem do passageiro e encontraram dois pacotes de entorpecentes, supostamente pasta base de cocaína. O homem tinha como destino a capital amazonense.

