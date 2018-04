Homem rouba moto e morre após sofrer acidente durante fuga no AM

Parintins – Após roubar a motocicleta de um mototaxista na madrugada do último domingo (15), Paulo César Marques dos Santos, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito na rua 1, próximo ao Aeroporto Júlio Belém, na comunidade do Parananema, no município de Parintins (368 km de Manaus). O rapaz caiu da mesma moto que, poucas horas antes, havia roubado.

De acordo com o titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, delegado Adilson da Cunha, a vítima estava na companhia de outros dois homens, identificados como Reinaldo Santos Marques Filho, de 19 anos, e Diego, vulgo ‘Caruso’. Por volta das 4h30 de domingo, o trio assaltou um mototaxista próximo ao posto de gasolina do Bairro de São José, em Parintins.

Os suspeitos estavam armados com dois facões no momento em que renderam o mototaxista e levaram a motocicleta modelo Honda Bros cor vermelha.

“Eles montaram na motocicleta e saíram em disparada”, relatou outro mototaxista da cidade, que ainda tentou alcançar os suspeitos, porém eles conseguiram fugir.

Na fuga, o trio sofreu um acidente e Paulo César caiu da motocicleta. Devido à queda, o assaltante sofreu diversas lesões, escoriações e traumatismo craniano que, segundo o laudo da perícia, foi a causa da morte do rapaz.

O delegado Adilson Cunha informou, ainda, que após o acidente Reinaldo Santos e Diego se esconderam na casa de um amigo. Reinaldo, que também sofreu escoriações devido ao acidente, foi preso e está sob custódia da polícia no Hospital Padre Colombo. ‘Caruso’ segue foragido.

