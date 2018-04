'Buiú' de Maués é suspeito de matar a esposa por ciúmes

Maués - Uma mulher, identificada como Danielle Stephanie dos Santos Gama, de 32 anos, foi encontrada morta, após ser alvejada com três tiros dentro da casa onde morava, na rua Pedro Uchiyama, no bairro Donga Michiles, em Maués (a 253 km de Manaus). O crime ocorreu nesta segunda-feira (16).

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia, mas populares afirmam que a morte tenha sido por causa de uma briga com o companheiro dela, Gilielson da Silva Souza, conhecido como "Buiú". Ele teria, aparentemente, envolvimento com o tráfico de drogas e histórico criminal referente a outros homicídios nas proximidades.

"Ela morava de aluguel e era inquilina da minha avó. Conhecíamos ela também pelas constantes brigas dela com o companheiro, motivadas por ciúmes", disse a comerciante Geovana Coimbra.

A reportagem entrou em contato com o Comando de Policiamento do Interior (CPI), para saber mais informações sobre o caso, mas não obteve respostas. A assessoria da Polícia Civil também foi procurada para falar sobre as investigações em torno no caso, mas até o momento não divulgou mais informações.

Jovem é baleado na cabeça

O jovem Wirlen do Carmo, de 16 anos, foi baleado na cabeça, em fevereiro deste ano, no momento em que transitava em via pública no município de Maués. Conforme a polícia, a vítima foi abordada por uma dupla, não identificada, que atirou com uma arma de fogo caseira.

De acordo com informações de policiais que atuam na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, a dupla fugiu após o crime. Familiares informaram que não sabem o que pode ter motivado a tentativa de homicídio contra Wirlen.

