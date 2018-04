Homem é preso após dar facada no vizinho em Novo Airão

Manaus - Um homem foi preso por ter tentado matar o vizinho na última sexta-feira (13), no município de Novo Airão, distante 115 quilômetros de Manaus. José Dulsalan da Silva Júnior, de 25 anos, foi detido por policiais militares do 6° Grupamento de Polícia Militar (GPM), no município da Região Metropolitana de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 16h, em uma rua no bairro Chicó. Em depoimento à Polícia Civil, José, que estava visivelmente embriagado, informou que o vizinho havia tentado agredi-lo. A polícia, no entanto, descobriu que foi o próprio José que atentou contra a vida do homem com uma facada na barriga. A faca de cozinha, usada no crime, foi apreendida.



A vítima foi transferida para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde passou por cirurgia e permanece em observação. Já José foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, e permanecerá na carceragem da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), à disposição da Justiça.

