Quatro pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas no AM

Autazes - A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrou desde a madrugada desta terça-feira (17) ação policial no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus) que culminou nas prisões, em flagrante, de quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade.

A operação resultou na recuperação de cinco televisores roubados, na apreensão de um revólver calibre 38 e um rifle calibre 16, cinco munições, 87 porções de pasta-base de cocaína, 89 de maconha e R$ 128 em espécie. As equipes também fizeram revista na carceragem da delegacia, que possuía 25 detentos.

Foram presos nesta terça-feira, Onilson Barrada, 25, conhecido como “Zaqueu”, Félix Autair de Lima, 23, conhecido como “Bibi”; Renan França de Menezes, 18; e Ronaldo Meireles de Souza, 22. Segundo a polícia, Onilson comandava o tráfico de drogas na comunidade Novo Céu e ameaçava os moradores. Ainda conforme as investigações, Bibi gerenciava o comércio dos entorpecentes. Os demais presos durante a operação eram considerados soldados dos traficantes.

Foto: ERLON RODRIGUES/PC-AM





A operação foi coordenada pelo delegado-geral adjunto da instituição, Antonio Chicre Neto, e a delegada titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Reika da Costa. O vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva, acompanhou a operação.



“Essa operação é mais um planejamento envolvendo as polícias Civil e Militar, um trabalho de inteligência em todos os municípios do Estado do Amazonas onde a gente cumpre as demandas judiciais, mandados de busca e apreensão. E aqui em Autazes, a operação teve grande sucesso, onde a gente conseguiu almejar os delinquentes de todos os alvos e as pessoas estão detidas na delegacia para os procedimentos legais”, disse Chicre Neto.

Foto: ERLON RODRIGUES/PC-AM





Conforme a delegada Reika da Costa, os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em casas situadas nos bairros Cidade Nova, Valdomiro Sampaio, Jair Tupinambá e Mutirão, além da comunidade Novo Céu.

“Esses bairros possuem maior incidência do comércio de drogas e usuários de entorpecentes. Já na comunidade Novo Céu, há um grande número de violência, ameaças e intimidações por parte dos traficantes”, disse a delegada.



Efetivo

Participaram da ação, policiais civis lotados no gabinete do delegado-geral adjunto, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e DIP de Autazes, e servidores da Secretaria Executiva Adjunta De Operações Integradas (Seaop) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP–AM), e policiais militares de Autazes.



Félix, Onilson, Renan e Ronaldo foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os infratores ficaram custodiados na 39ª DIP à disposição da Justiça.



