Funcionários de loteria vivem tarde de terror em assalto no Alvorada

Manaus - Um assalto relâmpago foi registrado, no fim da tarde desta terça-feira (17), em uma casa lotérica localizada na rua 6, bairro Alvorada I, Zona Centro Oeste de Manaus. Segundo o proprietário do estabelecimento, que não quis ser identificado, quatro homens armados chegaram em duas motos pretas, de modelo CG, anunciaram o assalto e levaram a renda do dia.

Segundo um funcionário, que estava no local no momento do ocorrido, dois homens ficaram do lado de fora do estabelecimento observando a movimentação. Quando uma funcionária abriu a porta para ir embora, eles a abordaram e a ameaçaram de morte. Ela foi agredida com puxões no cabelo e tapas. Sob a mira de um revólver calibre 38, eles a arrastaram para dentro da loteria e anunciaram o assalto.

Durante toda a ação criminosa, os funcionários foram ameaçados e relataram que ficaram com medo de serem mortos. "Ficamos com muito medo, foi um momento de terror. E les podiam apertar o gatilho a qualquer momento", relatou uma das vítimas.

Enquanto isso, os outros dois suspeitos aguardavam em cima das motos para dar apoio na fuga dos demais bandidos. Eles ficaram estacionados em frente à loteria também para identificar a presença de policiais. Depois de roubarem a renda do dia, os quatro assaltantes fugiram

Aproximadamente seis funcionários estavam na loteria no momento do assalto. O valor levado pelo quarteto não foi divulgado. Policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 16h15. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERFD).

