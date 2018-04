Em Humaitá, homem é preso por tráfico de drogas

Os acusado receberam voz de prisão e forma encaminhados a delegacia da cidade, onde aguardam procedimentos legais. | Foto: Divulgação

Humaitá - Após denúncia anônima pelo 190, Pedro Henrique de Souza, de 20 anos, conhecido como "Pedrinho", foi preso terça-feira (17), em Humaitá (a 675 km da capital), pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com polícia, o suspeito foi preso a bordo do barco 'Leão de Judá' durante revista na bagagem do suspeito.

"Percebemos uma movimentação incomum por parte do suspeito, então resolvemos revistar a bagagem que ele estava. Encontramos, em um fundo falso da mala, duas porções de maconha, pesando em torno de 44,5 gramas, e outra de cocaína, com peso de 22,9 gramas", disse a fonte policial.

Em depoimento, o suspeito informou que teria comprado os entorpecentes por R$ 600 de um homem identificado por Antônio Júnior Barros Tavares, de 33 anos, em uma rua conhecida como "Beco da Igreja". O destino da droga seria para ser comercializada em pequenas festa da região.

Com as informações, a polícia se dirigiu até a residência de Antônio. No local foi encontrada uma porção do material entorpecentes e R$ 250 em espécie. Os acusados receberam voz de prisão e forma encaminhados a delegacia da cidade, onde aguardam procedimentos legais.

Outro crime



Na tarde de sábado (14), um homem foi preso no município de Tonantins (a 849 km de Manaus), por tráfico de drogas. Adelmo Nunes Santos, de 32 anos, que estava em embarcação com destino a Manaus foi preso em flagrante. Com ele foram encontrados dois pacotes de pasta base de cocaína.

De acordo com informações da Polícia Militar no município, a ação teve início em um patrulhamento de rotina no porto hidroviário. Com a chegada da embarcação Expresso Cristal, os policiais notaram o comportamento suspeito de Adelmo que, ao notar a presença dos policiais, adentrou rapidamente na embarcação.

Com a autorização do comandante do barco, os policiais revistaram a bagagem do passageiro e encontraram dois pacotes de entorpecentes, supostamente pasta base de cocaína. O suspeito tinha como destino a capital amazonense. Foi dada voz de prisão ao acusado e o mesmo foi apresentado na Delegacia de Tonantins com sua integridade física preservada.

