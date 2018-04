Revólver, drogas e facas são achados em presídio no Amazonas

Tefé - Um revólver, celulares, drogas e armas brancas, entre facas e barras de ferro foram encontradas na manhã de ontem (18), durante uma revista na Unidade Prisional de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). De acordo com a Polícia Militar (PM), a revista ocorreu no local como estratégia para evitar fugas ou rebelião de detentos no local.

Atualmente, o presídio conta com 64 detentos. A PM informou que possivelmente exista tráfico de drogas e consumo de entorpecentes na unidade. Os policiais apreenderam um revólver de calibre 38, 19 celulares, 24 carregadores de celular, 12 facas, 15 barras de ferro, dois chips de celular, 157 trouxinhas de maconha do tipo “skank”, cachimbos, balanças de precisão, oito alicates de unha, mochilas, serrotes e R$ 132 em espécie.

Conforme informações do tenente-coronel da PM, os trabalhos ocorreram no regime fechado e ala feminina da unidade. Segundo ele, 30 trouxinhas da droga e R$ 128 foram encontrados com o presidiário Fausto Júnior da Mota Silva. O interno foi conduzido para a Delegacia Interativa de Polícia de Tefé.

A Polícia Civil informou que o presidiário foi autuado por tráfico de drogas.

Clube da luta

Em março de 2017, um vídeo mostrou dois presos, que não tiveram os nomes revelados pela polícia lutando com vários outros internos em volta. Segundo a polícia, os outros internos incentivavam a briga e davam conselhos aos “lutadores”. “Quando um dos dois detentos estava caído, sem reação, outro preso aparta a luta e declara um campeão”, disse um policial, que pediu para não ter o nome divulgado, por medo de represálias.

Segundo o denunciante, o “Clube da Luta” acontecia frequentemente, com o consentimento da direção do presídio e a supervisão do Comando da Guarda Municipal.

“As lutas aconteciam semanalmente, valendo dinheiro. A informação é que o comandante da Guarda Municipal já foi diretor do presídio e acaba exercendo poder ainda lá”, informou o homem que não quis se identificar.

Na época, por meio, de nota a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que tinha conhecimento do caso e que iria abrir um processo administrativo para apurar a situação e encontrar os responsáveis.