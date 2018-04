Foragido da justiça do Maranhão é preso em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu na manhã da última quarta-feira (18) por volta das 10h, mandado de prisão preventiva por homicídio em nome de Luís Henrique Pavão Oliveira, 42, considerado foragido da Justiça do Maranhão (MA).



De acordo com a Polícia, as investigações começaram após denúncias feitas ao 4º DIP, informando que um foragido da Justiça do Maranhão estaria escondido no loteamento Novo Reino, dentro da comunidade Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

“Com a evolução dos trabalhos investigativos, obtivemos informações de que Luís estava morando na rua Noêmia Cordeiro. Nos deslocamos até o endereço, onde encontramos o suspeito. O homem cometeu o homicídio em 2003 e fugiu para não responder pelo crime”, explicou o delegado.

Luís Henrique foi indiciado por homicídio. Ao término dos trâmites legais na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.