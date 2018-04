Corpo é encontrado amordaçado e com mãos amarradas, no Iranduba

Iranduba - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (20), em um terreno, no km 8 da rodovia estadual Manuel Urbano AM-070, em Iranduba. A região é utilizada como depósito de lixos da população irandubense. A vítima estava amordaçada e com as mãos amarradas para trás.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada, por volta das 7h30 da manhã, para a região. Com análise das imagens do corpo do homem, é possível identificar que há várias marcas de golpes de arma branca, possivelmente feitas com um terçado. Ele foi encontrado apenas de calção.

Em um dos braços da vítima há uma tatuagem com o nome Milena, o que pode auxiliar a polícia no trabalho de identificação. Até o momento ninguém foi preso pela autoria do crime.

'Tio Ray' morto em Manaus

Com tiros na cabeça e nas costas, o cabeleireiro Ikison Anderson Pereira Góes, conhecido como "Tio Ray", foi executado na noite desta quinta-feira (19), quando estava a caminhado do salão de beleza em que trabalhava, localizado na avenida Penetração, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A vítima tinha 27 anos e foi assassinada após ser chamada por amigos para ir até o salão. Para a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Tio Ray ainda chegou a ser socorrido por moradores e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

