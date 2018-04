Polícia Federal desarticula grupo envolvido na morte de PRF amazonense

Boa Vista (RR) - A Polícia Federal deflagra neste sábado (21) a "Operação Farsa", que investiga os fatos envolvidos na morte do policial rodoviário federal Ivo Seixas Rodrigues, morto no último dia sete de abril pela Polícia Civil. A PF também desarticula uma organização criminosa de tráfico interestadual de drogas com atuação em Roraima, suspeita de envolvimento com o homicídio.

Estão sendo cumpridos, em Boa Vista e Mucajaí, municípios do Estado, oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária expedidos pela Justiça de Roraima.

A investigação teve início após divulgação de nota oficial da Polícia Civil, que indicava haver participação de policial rodoviário federal em crime de tráfico interestadual de drogas.

O policial faleceu durante abordagem dos policiais civis, que entraram no quarto de hotel em que ele estava hospedado, supostamente apontando-o como suspeito do crime.

A Polícia Federal apurou, no entanto, indícios de flagrante forjado, com simulação e manipulação de provas, lavrado no 3º Distrito Policial em Boa Vista/RR, entre os dias 7 e 8 de abril de 2018, e o envolvimento de nove investigados, sendo cinco deles policiais civis, em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, obstrução de justiça, tortura, fraude processual e homicídio, sem que aparecesse qualquer indício da participação criminosa de servidor federal.

A Corregedoria da Polícia Civil foi comunicada sobre a operação para acompanhamento e tomada de medidas cabíveis. Foi determinado pela Justiça, ainda, o afastamento de um policial civil do cargo público. Um outro investigado foi preso, no último domingo (15), pela Polícia Federal no Rio de Janeiro/RJ.

Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de homicídio, fraude processual, tráfico de drogas, associação para o tráfico, obstrução à investigação de organização criminosa e tortura.

O material relacionado aos fatos da ocorrência policial dos dias 7 e 8 de abril de 2018 está sendo apreendido e será analisado juntamente com as demais possíveis provas colhidas nesta data.

