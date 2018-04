Mulher tenta entrar em presídio com fones dentro de brinquedo no AM

Manaus - Uma mulher foi flagrada tentando entrar em um presídio com fones de ouvido e cabos tipo USB escondidos dentro de um carrinho de brinquedo. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) identificou a mulher como Alice Freitas de Moura. O caso aconteceu no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM), localizado no km 8 da rodovia BR-174.

Segundo informações da Seap, a secretaria recebeu uma denúncia através do Whatsapp Denúncia – coordenado pelo Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen) – de que a visitante tentaria utilizar os objetos do filho para introduzir material proibido na unidade.

Segundo o titular da Seap, Cleitman Coelho, os objetos ilícitos foram detectados no Raio X. “A direção do CDPM e os agentes da empresa estavam atentos a cada movimentação. Ao passar o brinquedo junto com outros materiais que a visitante apresentava, foi detectado na esteira de raio x, os fones e cabos USB”, disse.

A ocorrência foi por volta de 10h, quando a mulher deu entrada na unidade para visitar o marido, o interno Brendo Santana de Lima, alojado no pavilhão 2 do CDPM. Alice Freitas foi encaminhada a direção da unidade para os procedimentos cabíveis e terá provisoriamente o seu cadastro de visitante suspenso por 30 dias, podendo ser estendido por tempo indeterminado, após análise do caso pela Seap.

Visita de crianças e adolescentes



A visita de crianças e adolescentes não é autorizada pela secretaria em todos os finais de semana de visitas normais. Nesse final de semana os menores de idade estão realizando as visitas regulares aos seus parentes que estão custodiados nas unidades prisionais.

