Filho espanca pai idoso até a morte em Manacapuru, interior do AM

Manacapuru - Um homem, de 29 anos, foi preso após matar o pai, Wilson Pereira da Silva, de 74 anos, com pancadas na cabeça. Klebis Pereira da Silva foi preso em flagrante por policiais militares da Força Tática.

O crime aconteceu no fim da tarde deste domingo (22) no Beco Silves, bairro União, no município de Manacapuru (a 84 quilômetros de Manaus).

Leia também: Homem é morto em Autazes; Crime pode ter ligação com briga de facções

Segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), vizinhos relataram à polícia que após chegar embriagado em casa, Klebis ficou com raiva por não ter encontrado comida pronta e espancou o pai até a morte.

Ainda conforme o CPI, o homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Lázaro Reis, mas não resistiu e faleceu. Klebis Pereira foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Leia mais:

Suspeitos de assaltos são mortos a tiros e pauladas em Manaus

Homem é morto a tiros na Cidade Nova em Manaus

Quadrilha encapuzada sequestrou homem encontrado morto em Iranduba