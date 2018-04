Armas e drogas são encontradas em presídio de Tefé

Tefé (AM) - Celulares, drogas e armas brancas, entre facas e barras de ferro, foram encontradas, na manhã desta segunda-feira(23), durante uma revista na Unidade Prisional de Tefé (a 523 km de Manaus). Essa é a segunda revista feita na unidade em menos de uma semana.

Os policiais militares apreenderam 12 celulares, um anel de ouro, quatro aparelhos de ar condicionado, cinco cachimbos, 13 carregadores de telefone celular, dois cordões de ouro, R$ 1.019 em espécie, duas espátulas, 15 facas, dois fones de ouvido,119 trouxinhas de pasta base de cocaína, uma porção de maconha tipo skank, um violão, entre outros objetos não permitidos.

A revista foi realizada com o objetivo de localizar materiais proibidos para evitar possíveis motins ou fugas. Atualmente, 70 internos cumprem pena na unidade prisional.

De acordo com o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Tefé (BPM), tenente-coronel Cledemir da Silva, as revistas continuaram sendo realizadas dentro da unidade prisional.

"É um trabalho voltado para tirar tudo o que está irregular no presídio e buscar coibir qualquer tentativa de fuga ou rebelião", disse Cledemir da Silva.

