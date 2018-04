Preso estuprador que vigiava e atacava jovens em Nova Olinda do Norte

Manaus - Miqueias Miranda dos Santos, 27, conhecido como “Mico”, foi preso por estupro, na tarde de sábado (21), por volta das 17h, por meio da equipe de investigação da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Nova Olinda do Norte, sob o comando do delegado Mauro Canale, titular da unidade policial, em ação conjunta com policiais militares lotados no município. O estuprador fez, pelo menos, três vítimas na cidade.

“Mico” foi preso no bairro Santa Maria. O mandado de prisão preventiva por estupro em nome de Miqueias foi expedido no dia 21 de abril deste ano, pela juíza Larissa Padilha Roriz Penna, da Comarca de Nova Olinda do Norte.

O infrator é investigado por dois estupros e uma tentativa de estupro, ocorridos na cidade. A primeira ocorrência foi registrada na delegacia no dia 20 de fevereiro deste ano, por uma adolescente de 16 anos. Na ocasião, ela informou que Mico havia tentado estuprá-la. O crime aconteceu naquele mesmo dia, por volta das 6h30, na rua Passagem Parnaíba, bairro Centro, naquele município. Na época, Mico chegou a ser perseguido por populares após a tentativa de estupro.

“Além desse crime, Miqueias cometeu um estupro na última segunda-feira (16), na mesma rua e bairro da primeira ocorrência. Neste caso, ele invadiu a casa de uma adolescente de 16 anos e, após constatar que ela estava sozinha no imóvel, consumou o crime. Em seguida, o homem empreendeu fuga do lugar. Não podemos fornecer mais detalhes sobre o outro estupro, pois o caso está em fase de investigação”, explicou Canale.

Miqueias foi indiciado por estupro. Ele costumava observar as vítimas antes de cometer os crimes. Ao término dos procedimentos cabíveis na 47ª DIP, o infrator irá permanecer custodiado na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.

