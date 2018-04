Corpo enrolado em rede é encontrado próximo de estrada em Maués

Maués – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (23), na cidade de Maués (a 253 quilômetros de Manaus). Segundo informações da Polícia Civil do município, o corpo foi localizado, por volta das 13h, próximo à beira da estrada Maués Mirim, por um homem que caminhava pelo local.

Policiais civis e militares foram até o local averiguar a situação e encontraram o corpo com as mãos amarradas e enrolado em uma rede. Ainda conforme informações da Polícia Civil, o cadáver estava em avançado estado de decomposição e apresentava várias marcas de tortura.

O corpo foi levado ao hospital Dona Mundiquinha para autópsia. A Polícia Civil informou que o homem vai permanecer no hospital aguardando parentes da vítima para realizar a identificação.

Caso em Autazes

O caso lembra o homicídio de um homem de 23 anos no município de Autazes (107 quilômetros de Manaus). O corpo de William Pereira da Silva foi encontrado na manhã de domingo (22) com uma mordaça na boca e os braços amarrados. A vítima foi morta com várias facadas.

Conforme informações do 39ª Distrito Integrado de Polícia de Autazes, o homem estava desaparecido desde a manhã de sábado (21). Na noite do mesmo dia, a família da vítima recebeu o vídeo de sua execução. De acordo com a polícia, a ação pode ter sido coordenada por membros da 'FDN', pois no vídeo, os criminosos exaltam a facção e xingam o rival "Tio Patinhas".

