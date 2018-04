Jovem é apreendido por aliciar menores para 'magia negra' no AM

Nova Olinda do Norte (AM) - Um jovem de 17 anos foi preso, suspeito da prática de magia negra. O caso, que também envolve vários outros adolescentes, aconteceu no município de Nova Olinda do Norte, distante 182 quilômetros de Manaus. O caso foi deflagrado no início do mês e as investigações seguem em sigilo.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente de 17 anos foi apreendido junto com outro jovem, que supostamente também liderava o ritual, por ato infracional análogo ao crime de furto. Eles teriam furtado dois castiçais, dois martelos, uma cadeira de madeira e um candelabro da Loja Maçônica 1482, localizada na avenida Sete de Setembro, em Nova Olinda do Norte.

Em depoimento à Polícia, a dupla informou que roubou os materiais por serem integrantes de uma seita, e que os objetos seriam utilizados nos rituais. Outros dois adolescentes foram ouvidos, e disseram que, para fazer parte da seita, realizavam cortes em partes do próprio corpo, em uma espécie de “rito de iniciação”.

De acordo com o psicólogo Fábio Coelho, de 37 anos, do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Nova Olinda do Norte, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas há cerca de um mês e meio. Segundo ele, o jovem morava sozinho, mesmo sendo menor de idade.



“Ele entrava nas casas das pessoas se apresentando como psicólogo, tentava descobrir alguma fragilidade deles, e fazia promessas de ‘curar’ a tal fragilidade. Por exemplo, em uma família desestruturada, se o adolescente fizesse o tal ritual, a família voltaria a ficar bem. Eram mentiras que iludiam os adolescentes envolvidos nesse culto”, relata o psicólogo.

Ainda de acordo com Fábio, 13 jovens foram identificados até o momento como integrantes da seita. “Eles caíram na lábia desse adolescente, e acabavam se automutilando, provavelmente por dois fatores: o primeiro seria por causa de depressão profunda, e o segundo, por causa do tal ritual de magia negra que eles eram obrigados a fazer”.

Ajuda psicológica

Todos os menores envolvidos nos rituais estão passando por tratamento psicológico, de acordo com Fábio Coelho. O psicólogo ainda ressalta que o adolescente que era o líder dos cultos também está passando por tratamento psicológico, como medida socioeducativa.

"Criamos uma rede de proteção que envolve as Polícias Civil e Militar, junto com o Cras, Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos Humanos. Estamos desenvolvendo um trabalho intenso com eles, e eles já estão conseguindo assimilar toda a situação, voltando à realidade".

Segundo Fábio, ainda não foi descoberto se havia alguém maior de idade por trás do caso. "Até o momento, não identificamos essa pessoa. Se houver um maior de idade que estava incentivando esse adolescente a liderar esse tipo de ritual, ele deve ser indiciado pelo crime de corrupção de menores", informou.

