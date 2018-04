Guarda municipal é preso por avisar bandidos sobre operação no AM

Manaus - Cinco pessoas foram presas e outras três indiciadas por tráfico e associação ao tráfico de drogas em Manaus e Urucurituba (distante 218 quilômetros da capital), durante Operação Banzeiro, deflagrada nesta quarta-feira (25). O que mais chamou a atenção na ocorrência foi a prisão do guarda municipal Mário Santos de Queiroz por passar informações sobre a operação no município aos bandidos

Mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos desde as primeiras horas da manhã. A operação foi realizada em conjunto com as polícias Civil, Militar e com a Secretaria Executivo Adjunta de Operações (Seaop).

A ação começou na última terça-feira (24), em Manaus, com a prisão do detento do regime semiaberto Marco Antônio Auzier, mais conhecido como "Caveirinha", de 29 anos, considerado um dos líderes do tráfico em Urucurituba. Ele foi capturado por policiais da Seaop no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, com uma pistola, munições e 50 gramas de maconha.

Na manhã desta quarta, em Urucurituba, os policiais prenderam em flagrante Zaquel Marques Pereira, de 33 anos, Elimilton da Silva Cascais, de 20 anos, e Douglas da Silva Batista, de 33 anos. Um mandado de prisão contra Francimilton Gama Maciel, de 36 anos, por tráfico e associação ao tráfico foi cumprido. Alessandra Silva Cascais, de 27 anos, Fabíola da Silva Cascais, de 29 anos, e Mário Santos Melo de Queiroz foram indiciados por tráfico e associação ao tráfico e vão responder em liberdade.

Leia também: Peruano que mandou matar traficante integra quadrilha presa em Manaus

Associação ao tráfico

Segundo o delegado Mateus Moreira, diretor de Departamento de Polícia Civil do Interior, mensagens encontradas no celular de "Caveirinha" levaram a detenção do guarda municipal Mário Santos de Queiroz. Nas mensagens, ele estava informando sobre a realização da operação policial na cidade. Ele foi indiciado por associação ao tráfico e violação de sigilo profissional.

"O resultado principal é o combate ao tráfico de drogas, como também a prisão do maior traficante de Urucurituba, que é o Caveirinha. Desarticulamos pelo menos 15 locais de tráfico de drogas na cidade, o que vai se refletir na segurança pública uma vez que a maioria das ocorrências está ligada ao tráfico", disse o delegado Mário Melo, titular do 41° DIP de Urucurituba.

Os policiais apreenderam três simulacros de armas caseiras, 20 trouxinhas de Oxi e maconha e oito celulares durante as ações na zona urbana e nas comunidades ribeirinhas da cidade. Cerca de 40 policiais civis e militares participaram da operação. Policiais civis de Manaus, Silves, Itapiranga, Rio Preto da Eva e Itacoatiara também foram incorporados.

A ação foi acompanhada pelo vice-governador Bosco Saraiva, pelo secretário de Segurança, coronel PM, Anezio Paiva, pela secretária executiva, delegada Juliana Tuma, pelo comandante-Geral da PM, coronel David Brandão, e o delegado Geral da Polícia Civil, Mariolino Brito.

Segundo o titular da SSP-AM, a operação representa um golpe contra o comércio de drogas às vésperas da realização da Festa do Cacau, que acontece neste fim de semana. "O intuito da Secretaria de Segurança é levar essas operações de maneira a chegar a todas as comunidades, combatendo a criminalidade, principalmente o tráfico de drogas. Estamos conseguindo fazer isso prendendo traficantes e apreendendo drogas", frisou.

Leia mais:

Homem é baleado em discussão com prestamista no Terra Nova, em Manaus

Homem é preso com mala de maconha escondida embaixo de cama, em Manaus

Estudante de Direito vendia casas abandonadas por R$ 5 mil em Manaus