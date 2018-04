Seu celular foi roubado? Mais de 400 serão devolvidos aos donos

A devolução dos aparelhos será realizada a partir do dia 2 de maio na sede da Delegacia Geral | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 400 celulares vão ser devolvidos aos donos a partir do dia 2 de maio. A ação faz parte da segunda etapa da operação “Fora de Área”, deflagrada no dia 20 de abril pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Durante a ação, 419 aparelhos foram apreendidos e 12 comerciantes detidos.



De acordo com a assessoria, a devolução dos aparelhos será realizada a partir do dia 2 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na base da Delegacia Interativa (DI), situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Para mais informações, o número de contato da DI é (92) 3214-2235.



“Para recuperar o aparelho celular, a pessoa precisa apresentar aos servidores da DI a caixa original do aparelho telefônico com a Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei), que é a sequência numérica responsável por identificar cada aparelho móvel como único. Também é válida a apresentação de nota fiscal do objeto ou o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na época em que o delito aconteceu e que contenha o Imei”, explicou Gesson Aguiar, titular da Delegacia Interativa.

Operação Fora de Área



A primeira fase da operação “Fora de Área” foi deflagrada no dia 14 de março deste ano, em galerias de vendas localizadas nas avenidas Henrique Martins, Eduardo Ribeiro e na Praça Tenreiro Aranha, no bairro Centro, zona sul, onde foram apreendidos 335 celulares, possivelmente oriundos de roubos e furtos. Na ocasião, 22 pessoas foram indiciadas por receptação.

Atualmente, a devolução dos aparelhos apreendidos na primeira fase da operação está acontecendo no prédio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), área onde a operação foi deflagrada.

Na manhã do dia 20 deste mês, a Seaop deflagrou a segunda fase da operação “Fora de Área”, que teve por objetivo apreender celulares sem comprovação de origem. A ação policial aconteceu em pontos de vendas de aparelhos eletrônicos, na segunda etapa do bairro São José Operário, zona leste, onde foram apreendidos 419 celulares, possivelmente oriundos de roubos e furtos.

Na ocasião, 12 comerciantes foram conduzidos ao prédio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) para prestar esclarecimentos. Um Inquérito Policial (IP) será instaurado para apurar o caso.

A operação foi realizada por agentes da Seaop e contou com o reforço de policiais civis e militares.

