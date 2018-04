Assaltantes simulavam acidente na BR-174 em busca de vítimas, no AM

Policiais chegaram até a dupla após uma viatura policial colidir com uma motocicleta, que estava parada na rodovia | Foto: Divulgação

Manaus – Francisco Robson Martins Matos, de 29 anos, e Jailson Azevedo Pedroso, de 25 anos, conhecido como “Gordinho”, foram presos, na manhã deste sábado (28), por tentativa de roubo no quilômetro 911 da rodovia federal BR-174 (Manaus/Boa Vista). Eles foram capturados por uma equipe do Departamento de Polícia do Interior (DPI), sob o comando do delegado Mateus Moreira, e levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, onde serão apresentados na tarde deste sábado (28).

De acordo com o delegado, a equipe policial retornava para Manaus, após deflagrarem operação policial em Presidente Figueiredo, quando colidiram a viatura com uma motocicleta posicionada no meio da rodovia, momento em que avistaram Francisco pedindo ajuda. Após a colisão, foi constatado que o homem estava na via com a intenção de roubar pessoas que parassem para ajudá-lo.

O rapaz confessou o crime e disse que estava acompanhado de dois outros suspeitos. Ele informou o endereço de um dos comparsas, o "Gordinho", e os policiais foram até o endereço, onde foi apreendida uma espingarda calibre 28.

Ataque de piratas

A caminho de um terreno, onde fariam o trabalho de capinação, Alan Alves de Siqueira, de 25 anos e Antônio Soldado da Silva, de 34 anos, sofreram uma emboscada na noite desta sexta-feira, 27 de abril. Eles foram alvejados ao chegarem no local, localizado na comunidade Bela Vista, no Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. A área fica às margens de um lago e Alan ainda foi atingido por um golpe de terçado.

De acordo com a polícia, ao chegarem no terreno, as vítimas foram surpreendidas por suspeitos que levaram todos os pertences deles. Antônio foi atingido com um tiro na perna e conseguiu se jogar na água. Ele foi socorrido por canoeiros, que passavam pelo local e o levaram até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. O estado de saúde dele é estável, segundo os familiares.

Alan, que não conseguiu se livrar dos suspeitos, foi atingido com um tiro no pé e um golpe de terçado na perna direita. A vítima foi encontrada por moradores da comunidade em uma área de mata, ainda na noite desta sexta. Ele foi levado em um carro para o mesmo hospital onde Antônio estava internado. Segundo a família, ele passa por exames na área emergencial da unidade hospitalar.

