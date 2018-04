Polícia prende homem que invadiu e furtou casa de sargento da PM

Manaus - Dois dias após invadir e assaltar a casa de um sargento da Polícia Militar, localizada no Conjunto Cofasa, zona Oeste de Manaus, um homem foi preso por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na residência levando aparelhos eletrônicos e outros objetos de valor, na madrugada da última quinta-feira (26). Ele foi localizado em um beco no bairro Nova Esperança após ser delatado pelo taxista, que deu fuga ao bandido sem ter conhecimento que se tratava de um furto.

O policial militar, de 38 anos, que não quis revelar o nome, informou aos colegas de farda, na ocasião, que estava dormindo com a família quando ocorreu o crime. "O bandido utilizou uma escada e entrou na residência pela veneziana do banheiro. Após recolher, com cuidado e total silêncio, todos os objetos, ele colocou-os no pátio da residência e saiu. Ele retornou ao local 30 minutos depois, já em um táxi", relatou um militar.

O PM sentiu falta dos objetos após acordar e perceber que a sua bolsa não estava mais no mesmo local. Ele levantou da cama e foi até outros cômodos da casa. A vítima verificou que os aparelhos eletrônicos também foram levados e analisou as imagens gravadas pelas câmeras de segurança. A polícia conseguiu identificar o veículo por meio dos vídeos.

Ao ser questionado, o taxista informou que foi acionado para uma corrida e levou o suspeito até um beco no bairro Nova Esperança, localizado nas proximidades do local do crime. As equipes foram até o beco São Geraldo, onde localizaram Márcio da Silva Valente, de 35 anos.

Ao adentrarem na residência de Márcio, os policiais encontraram os objetos furtados da casa do sargento. Além da TV de 55 polegadas, um notebook, um HD externo e um celular, foram apreendidos ainda uma balança de precisão, duas porções de substância supostamente cocaína, um revólver calibre 38 e três munições não deflagradas.

Ele foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por furto e porte ilegal de arma de fogo. Os objetos foram devolvidos ao sargento da Polícia Militar. O suspeito foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Veja vídeo:

