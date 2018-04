Trio é preso com cocaína em saco de pães em Benjamin Constant

Benjamin Constant – Após uma denúncia anônima, um trio, composto por dois homens e uma mulher, foi preso no porto do município de Benjamin Constant (a 1.118 km de Manaus) ao tentar embarcar com um tablete de cocaína escondido em uma sacola de pães. O caso foi registrado na noite de sábado (28).



A denúncia recebida pela polícia militar do município informava que um barco vindo do município de Tabatinga chegaria no município de Benjamin Constant e um dos suspeitos estaria com a droga escondida na embarcação.

Policiais do 2° Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) supervisionaram a área quando notaram uma atitude suspeita de um casal. Os dois foram ao encontro de um terceiro homem que os aguardava no porto, em uma motocicleta.

Ao se aproximar do grupo, os policiais chamaram pelo nome de um dos suspeitos, que tentou fugir e passar a sacola em que a droga estava escondida para o comparsa montado na garupa da moto. Porém, foram impedidos pelos policiais que prenderam o trio.

Durante a abordagem, a polícia encontrou 1,1 kg de cocaína escondida em uma sacola com pães. A motocicleta que seria usada na fuga do trio e os dois celulares foram apreendidos. O trio foi preso em flagrante e encaminhados à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

