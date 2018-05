Visitantes de presidiários no AM são flagrados com drogas

Droga apreendida em partes íntimas de visitantes de presídios em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Pelo menos cinco visitantes foram flagrados com entorpecentes nas partes íntimas em três unidades prisionais de Manaus, no fim de semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), no sábado (28), a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) registrou três das cinco ocorrências, e no domingo (29), o Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) e Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), registraram um flagrante em cada unidade.



De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, todos os visitantes flagrados foram conduzidos às delegacias para os procedimentos de flagrante. “Entorpecentes são proibidos em unidades prisionais, e mais que isso, o porte de drogas e a tentativa de introduzir esse material nos presídios são classificados como tráfico”.

Visitantes flagrados com drogas:

Os três visitantes flagrados na UPP no sábado foram:



José Reis de Oliveira, que iria visitar o interno André Luiz Medeiros Vidal, da galeria 3 da unidade;

Camila Gomes de Sá, cadastrada como visita do detento Rafael Donato Duarte, da galeria 2 da UPP;

Kátia Simone Ferreira, visitante do interno Denis Marcos de Almeida Pantoja, da galeria 1.

No CDPM, a visitante Paula Cristina dos Santos Colares foi flagrada enquanto dava entrada na unidade para visitar o interno Eliesio Machado Albano, do pavilhão 4 da unidade.



Já na PFM, o flagrante ocorreu com a visitante Clenine Rodrigues Moraes, cadastrada como visita da interna Juliane Carvalho Nascimento.



Nas ocorrências foram apreendidos mais de 1 kg de maconha, 50g de cocaína e mais sete trouxinhas de maconha.



Os flagranteados passaram pelos procedimentos de revista para entrarem nos presídios. Os entorpecentes foram detectados escondidos nas partes íntimas dos acusados, durante revista no body scan, o scanner corporal presente em todas as unidades prisionais.

Leia mais:

Suposto deputado se envolve em acidente de trânsito na Ponta Negra



Chip da beleza promete eliminar celulite e auxiliar no emagrecimento

Conheça os poderosos benefícios do mastruz