‘Maníaco da BR-174’ é procurado pela polícia

Manaus - “Estava voltando para casa, a pé, depois de um dia de trabalho, eram três e meia da tarde, chovia muito, quando fui abordada na beira da estrada. Ele me levou para uma área de mata e tirou as minhas roupas. Enquanto eu clamava pela minha vida, ele me estuprava e me ameaçava com uma faca no meu pescoço”, relata uma auxiliar de serviço gerais, de 24 anos, que há dois meses, foi uma das vítimas do “Maníaco da BR-174”. O suspeito identificado como Cleomar Roberto Martins, 33, conhecido como “Jack”, é considerado de alta periculosidade e está sendo procurado pela Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM).

De acordo com a Polícia Civil, “Jack” já atacou três pessoas, entre mulheres e crianças no quilômetro 3 da Rodovia BR-174, Zona Rural de Manaus.

A auxiliar de serviço gerais ainda contou que o suspeito tem um perfil de psicopata. “Ele (Jack) mostrava as cicatrizes que tinha no corpo e perguntava se eu queria ter alguma. Dizia que o meu corpo era lindo e que me escolheu, porque as roupas que eu usava o incomodavam. Agora me restou o trauma, só vou para o trabalho de carro acompanhada da minha cunhada “, disse a vítima, que ressaltou que não gosta mais de andar sozinha pela rodovia ou ramais da região por conta do medo.

Cleomar Roberto Martins, 33, conhecido como “Jack”, segue sendo procurado pela polícia. | Foto: Divulgação PC-AM

A delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), que investiga os casos, informou que entre as vítimas do maníaco está uma adolescente de 16 anos, que na época que foi abusada estava grávida de oito meses. Mafra ainda explicou que além das mulheres o homem ainda alicia crianças, nas proximidades da Escola Municipal Solange Nascimento.



"O suspeito geralmente estuda o perfil das vítimas antes de atacar. Ele tira fotos das crianças e as atraem com doces. O homem é foragido do sistema prisional, ele cumpria pena por estupro de vulnerável contra um menino de oito anos, o caso aconteceu em 2013, em São Sebastião do Uatumã. Ele se aproveitava das saídas do regime semiaberto para continuar fazendo vítimas. E cometia os crimes nas comunidades próximas ao presídio", contou a delegada.

Medo

Moradores da região contaram ao Em Tempo que o medo impera pela rodovia. "Moro na comunidade 23 de Setembro a 26 anos e ultimamente está muito apreensivo, principalmente para nós mulheres, só vamos para as parada de ônibus acompanhadas", falou a promotora de vendas Edivone Duarte, de 39 anos.

Veja o depoimento de uma das vítimas do "Maníaco da BR-174" | Autor: Daniel Landazuri

Uma comerciante de 28 anos, que trabalha na comunidade Ismail Aziz, também relatou sobre o receio de viver sabendo que tem um criminoso perigoso a solta. "Tenho três filhos e não deixo eles saírem nem no terreno de casa para brincar. É muito preocupante", lamentou a mulher.

Investigações

Mafra destaca o empenho dos servidores da DECCM nas buscas pelo suspeito. "Após recebemos as denuncias fomos na casa de uma companheira do suspeito, na comunidade Ismail Aziz, mas não encontramos ele. A mulher informou que ele havia fugido dias antes. A delegada ainda solicita o apoio da população para ajudar a encontrar o maníaco. "Apenas duas vítimas registraram os casos até agora, acredito que esse número é bem maior, pedimos que as vítimas procurem as delegacias para denunciar esse homem, para que quando for preso venha responder por cada caso", pontuou a delegada.

Denúncia

Segundo a PC-AM, Cleomar Roberto foi visto pelos bairros Novo Israel, Ismael Aziz, Terra Nova, Monte das Oliveiras, Compensa. Ele natural de São Sebastião do Uatumã, onde existe a possibilidade dele está escondido. Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode fazer uma denúncia anônima pelo 181.

